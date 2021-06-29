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Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon: Avukatı da gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Sedat Peker suç örgütüne operasyon düzenledi. 2017 yılında Çekmeköy ilçesinde Cahit Çetin isimli şahsın öldürülmesi ile ilgili yeni delillerin ele geçirilmesi sonrası başlatılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Peker’in Avukatı Ayhan Sağıroğlu da şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon: Avukatı da gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. 31 Ağustos 2017 günü Çekmeköy ilçesinde Cahit Çetin isimli şahsın öldürülmesi ve olayla bağlantılı 4 şahsın tutuklanması ile tamamlanan "Cinayet" konusu ile ilgili Sedat Peker suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucu cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşılırken soruşturma dosyası ile ilgili tekrar inceleme başlatıldı.

10 şüpheli gözaltında

Yapılan inceleme neticesinde cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesi üzerine tespiti yapılan 13 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; bugün İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Peker'in Avukatı Ayhan Sağıroğlu isimli şahsın da bulunduğu 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

  • Adreslerde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 1 adet kılıç, 149 adet fişek, toplam değeri 915 bin lira olan 12 adet çek ele geçirildi.

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