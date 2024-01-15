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Şehit kızının hazin sonu: Beşiktaş’taki faciada can verdi

Beşiktaş'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana gelen yangında dumandan etkilenen Nazlı Hilal Yalman, yaşamını yitirdi. Nazlı Hilal Yalman'ın, 1997 yılında görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu belirlendi. Olayın ardından Yalman'ın cenazesi memleketi Bursa'da defnedildi.

15:11 - 15/01/2024 Pazartesi
Diğer
Feyyaz Yalman
Feyyaz Yalman

Edinilen bilgiye göre Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki dairede 12 Ocak Cuma saat 02.00'de yangın çıktı. İddiaya göre elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, bina içine dolan dumanı tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada, daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salonda ağır yaralı halde bulundu.



Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı


Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağıtım hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü ve aynı zamanda müzisyen olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenilen Yalmaz memleketi Bursa'da cenaze töreninin ardından toprağa verildi.





#Beşiktaş
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#şehit
7 saat önce
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