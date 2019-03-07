Gündem Sıfır Bir etkisi
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‘Sıfır Bir’ etkisi

Muş Polisi 9 ilde dev sanal bahis operasyonu düzenledi. Şüpheli 70 kişiyi yakalamak için adreslere giren ekipler aralarında sanal bahis şebekesi liderlerinden olan 8 şüpheli ile sanal bahis sistemini satan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Gözaltına alınan şüpheliler Adliye’ye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Adliye’ye sevk edildi.

DİZİDEN ETKİLENMİŞLER

Gözaltına alınan sanal bahis şebekesinin liderleri E.E., C.Ö., Y.S., V.A., M.D., Y.Y., A.G. ve M.Y.’nin kendilerine kod isim olarak popüler “Sıfır bir Adana” dizisinin başrol oyuncularının karakter isimlerini olan “Cio, Savaş, Özgür, Anafor, Nesih, Gökhan, Sarsılmaz ve Berto” isimlerini seçtiği ve bu şekilde şifreli olarak konuştukları tespit edildi. Şebeke liderlerinin haksız olarak kazandıkları paraya yine diziden etkilenerek “kene” dediği belirlendi.

İnternet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir dizisi Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde yaşanan çete savaşlarını anlatıyor.

Şu ana kadar 20 milyon lira haksız kazanç elde etiği belirlenene şebeke üyelerine ve bahis kullanıcılarına toplamda 680 bin TL para cezası kesildi. Tüm banka hesapları bloke edilen şüphelilerden 8’i savcı talimatı ile 13’ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken çete lideri 8 kişi tutuklandı.

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