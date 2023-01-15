SİHA’ları hazmedemedi

Tüm dünyanın takdirini toplayan Türk SİHA’ları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da rahatsız etti. Babacan, milli teknoloj hamlesinde önemli bir paya sahip olan BAYKAR’a “Devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor” iftirasını attı. BAYKAR’la ilgili bir soruyu “Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor” diye yanıtlayan Babacan’a BAYKAR CEO’su Haluk Bayraktar cevap verdi. Sosyal medya hesabından “BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz” diyen Bayraktar, Babacan’ın iftiralarını tek tek çürütüp rekabetten asla korkmadıklarının altını çizdi: “Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA’larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin % 75’ini ihracattan elde ettik. 2022’de ise sözleşmelerimizin % 99,3’ü ihracat kaynaklı. Türkiye’yi bırakın, dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.”

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EKONOMİ Baykar'dan büyük başarı: Bu yılki gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan elde edildi