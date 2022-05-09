Sincan Ramazan’da yardımlarını artırdı

Her zaman olduğu gibi yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği Ramazan ayında da halkın ihtiyaçlarına koşan Sincan Belediyesi yaptığı yardımlarla Sincanlılardan tam puan aldı. Ramazan ayı boyunca gerek iftar çadırı gerekse sosyal tesislerde ve konaklarda kurulan iftar sofralarıyla toplamda 67 bin vatandaşa iftar yemeği veren Sincan Belediyesi, Millet Kıraathanelerinde de 6 bin 300 öğrenciye sahur kumanyası dağıttı. Belediye tarafından engelli, hasta, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için her gün Belediye Başkanı Murat Ercan’ın programı dahilinde iftar yemeği verilirken çölyak hastaları da unutulmadı. Ramazan boyunca çölyak hastaları için 2 bin 260 adet glütensiz ekmek dağıtıldı.
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