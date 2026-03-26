Sivas'ta umre dolandırıcılığı: 125 kişi polise şikayette bulundu

21:4726/03/2026, Perşembe
DHA
Sivas’ta 125 kişi, umre vaadiyle kişi başı ortalama 1500 dolar ödedikleri firma yetkilisi N.T.’ye ulaşamadıklarını belirterek polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Vatandaşlar, 26 Mart’ta yapılması gereken uçuşla ilgili bilgi alamadıklarını ve muhatap bulamadıklarını ifade ederek firmaya tepki gösterdi.

Sivas'ta N.T. tarafından umre vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 125 kişi, polis merkezi önünde toplanarak, tepki gösterdi.

Kentte umre ibadetini yerine getirmek için bir firma ile irtibata geçen 125 kişilik grup, kişi başı ortalama 1500 dolar ödedi. Ödemeyi yaptıkları firma görevlisi N.T.'den bir daha haber alamadıklarını iddia eden ve 26 Mart akşamı umre uçuşunun olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, Üçlerbey Polis Merkezi önünde toplandı. Şikayet dilekçesi veren vatandaşlar, firmaya tepki gösterdi


'Bir muhatap bulamıyoruz'

Umre vaadi ile dolandırıldığını söyleyen Hüseyin Canhisar, "Umreye gitmek için yazıldık. Ramazandan önce müracaat etmiştik. Sonra da paralarımızı ödedik. Eşim ve ben toplamda 3 bin dolar ödedik. 26 Mart akşamı uçuş var dediler. Şu an bir muhatap bulamıyoruz. Uçuşumuz ile ilgili bir bilgi vermiyorlar. Karakola şikayet dilekçesi vermek için geldik. Firmanın buradaki acentesi tarafından dolandırıldık. Bizden alınan paralar nerede, belli değil" dedi.

Gülümser Canhisar ise "Artık bu son günler. Suudi Arabistan hac dönemi yaklaştığı için umreyi kapatacak. Gitsek bile süremiz eksik olacak. Gitsek bile umremizi yapamayacağız" diye konuştu.

Toplanan kalabalık, polis ekiplerinin konuyla alakalı gerekli incelemenin yapılacağını söylemesinin ardından dağıldı.


TRT Spor canlı izle 26 Mart: Brezilya - Fransa maçı şifresiz canlı yayını izle