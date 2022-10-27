Gündem Sivasta zincirleme kaza 15 kişi yaralandı
SİVAS

Sivas’ta zincirleme kaza: 15 kişi yaralandı

Sivas’ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı, 2’si ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sivas’ta zincirleme kaza: 15 kişi yaralandı
Yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Kara Yolu, Yıldızeli ilçesi, Yılanlıkaya mevkiinde gerçekleşti. 00.30 sularında meydana gelen kazada, Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan 58 APF 381 plakalı Citroen marka otomobil duramayarak önüne çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yola düştü. Aynı istikamette gitmekte olan Öz Diyarbakır firmasına ait 21 DH 888 plakalı yolcu otobüsü de atın üzerinden geçti, yavaşlayan otomobile de arkadan gelmekte olan Gülaras firmasına ait 02 DK 056 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Otobüs, telef olan atı altına aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı
FOTOĞRAF 18
Title
Kaza saat 01.00 sıralarında Ankara- Sivas karayolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Title
Ankara'dan Sivas istikametine seyir halinde olan Salih Koçak yönetimindeki 58 ADF 381 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.
Title
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan at ile hafif ticari araca önce Zeynel Oral idaresindeki 21 DH 888 plakalı yolcu otobüsü ardından ise arkasından gelen Mahmut Doğan yönetimindeki 02 BK 056 yolcu otobüsü çarptı.
Title
Üç aracın da üzerinden geçtiği belirtilen at olay yerinde ölürken, araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Title
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Title
Sürücülerin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada otobüste bulunan yolculardan Cevdet Sarıkaş (55), Bekir Küllükçü (40), Seval Yılmaz (38), Mahmut Doğan (53), Hasan Çalkap (40), Yunus Şahin (24), Mehmet Şenol (38), Kayhan Satılmış (27), Kadir Güler (22), Zeynal Yetişir (22), Ramazan Karakurt (23), Selahattin Ergin (48), Abdullah Ulema (23), Ahmet Sinan Kılınç (21) ve Zeynep Gün (27) yaralandı.
Title
Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Title
Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı
Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı, 2'si ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bir asker şehit oldu

Bir asker şehit oldu

​Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber.
Beş binaya sıçradı

Beş binaya sıçradı

​İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar.
Üç ile ücretsizulaşım müjdesi

​Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
7 tonluk beton<br>bloklar kaldırılıyor

7 tonluk beton
bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini vermişti: Gece yarısı harekete geçildi.
AVM'de<br>dehşet anları

AVM'de
dehşet anları

​Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp kaçtılar.
Yola çıkan at<br>zincirleme kazaya yol açtı

Yola çıkan at
zincirleme kazaya yol açtı

​İki otobüs ile bir araç çarpıştı: 15 yaralı var.

​Akdeniz göçmenlere ölüm yolu oldu.

Görevine son verilmesi talep edildi.

​Türkiye Yüzyılı böyle olacak.

​Van Gölü'nde 61 göçmenin ölümüne sebep olmuştu.

​'Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun kurucuları arasında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine babasının ismi verildi.

​NATO ve Rusya'dan eş zamanlı hamle.

İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Yüzyılı hepimizin.

​PKK'lı Ahmet Kunak'ın itirafları kan dondurdu.

​Altan Erkekli yasakçılara isyan etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.