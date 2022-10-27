Sivas’ta zincirleme kaza: 15 kişi yaralandı

Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı

Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı, 2'si ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.