Gündem CHPde temmuz ayında yapılması planlanan 38 Olağan Kurultay ertelendi
POLİTİKA

CHP'de temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay ertelendi

CHP Parti Meclisi toplantısında, temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.


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Haber Merkezi AA
Son dakika: CHPde temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay ertelendi
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CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel Başkanın sunuşu ile başlayan PM'de, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirmeleri, eğitim politikaları sunumu ve Parti Okulu'nun 2021 raporu görüşüldü.

PM'de, tüzük hükümleri uyarınca hazırlanmış "Gençlik Kolları Yönetmeliği" değişiklik talebinin yanı sıra bazı af talepleri de ele alındı.

CHP PM'nin en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın bir yıl süreyle ertelenmesi oluşturdu.

37. Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020'de Ankara'da gerçekleştiren CHP, yine temmuzda yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nı PM'deki görüşme ile bir yıl erteleme kararı aldı.

Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alındığı öğrenildi. Kararla CHP'nin il ve ilçe kongre takvimleri de bir yıl ertelendi.

Normal şartlarda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınabilecek erteleme kararına ilişkin önerinin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla PM üyelerine görüşüne sunulduğu belirtildi.

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