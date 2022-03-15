Gündem İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davası sanıklarına hapis kararı
İZMİR

İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davası sanıklarına hapis kararı

İzmir'de depremde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar (71) ve fenni mesul Orhan Ayber’i (80) ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları için karar
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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'a ilişkin davada müteahhit ile fenni mesul, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Ş.A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık O.A. duruşmada yer almadı.

Sanık avukatları bilirkişi raporlarının çelişkiler barındırdığını ve raporu kabul etmediklerini belirterek, binanın dışarıdan müdahale sonucu yıkıldığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanık müteahhit Ş.A, binaya haricen müdahale olduğunu, binanın yıkılmasında kusuru olmadığını savunarak, "Arsa sahibi E.Y. ve yönetici E.D. bodruma kapı açılıp binaya müdahale edildiğini bildiği halde ifade vermediler, hatta bu merdivenden kapıcının çocuğu düşüp yaralandı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanıklar Ş.A. ve O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına, Ş.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, apartmanın müteahhidi Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlamıştı.

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Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları bugün hakim karşısına çıkıyor

İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'ndeki skandal ortaya çıktı: Çatlaklar boyayla kapatılmış
FOTOĞRAF 24
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Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’ndeki 8'er katlı 2 bloktan oluşan Yağcıoğlu Sitesi'nin B bloğu yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen binanın enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. 24 kişi, sağ kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırılırken, A blok da yıkımına karar verilerek tahliye edildi.
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24 yıllık Yağcıoğlu Sitesi'nin kolonlarındaki çatlakların geçen yıl boyayla kapatıldığı iddia edildi.
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Yağcıoğlu Sitesi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), \"Kardeşlerimden biri Yağcıoğlu Sitesi'nin A bloğunda, diğeri B blokta yaşıyor. Site 1996'da yapıldı. Binalar geçen yıl boyandı. Boya yapılırken sitenin kolon aralarındaki çatlaklar, boyayla kapatıldı\" dedi.
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Deprem anında parkta olduğunu belirten Dalkılıç, \"B bloğun yıkıldığını gördüm. AFAD gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar\" diye konuştu.
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Deprem öncesi bölgenin sağlam olduğu yönünde bilgi olduğunu vurgulayan Dalkılıç, \"İzmir'in en nezih kentiydi burası. Cazibe merkeziydi. Diğer yerlerde daireler 250- 300 bin lirayken, burada 1 milyon liraydı. Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz\" dedi.
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Yağcıoğlu Sitesi'nde boyayla kapatılmış
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İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'ndeki skandal ortaya çıktı: Çatlaklar boyayla kapatılmış
İzmir'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin canısz bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi. 2 bloktan oluşan 24 yıllık sitede 2 kardeşi yaşayan 62 yaşındaki Erdoğan Dalkılıç, "Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.


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