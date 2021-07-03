Gündem SSKyı unuttu
ANKARA

SSK’yı unuttu

Hükümeti CHP iktidarında hesap vermekle tehdit eden Kılıçdaroğlu geçmişini unuttu. AK Partili Ali Özkaya, CHP Genel Başkanı’na rekor açıkla bıraktığı SSK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlattı: Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı. Batıkçı bir adamın başkasına hesap sorarken önce kendisine bakması gerek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​SSK’yı unuttu​
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel müdürlük yaptığı 7 yıl sonunda SSK’yı 7 kat bütçe açığıyla devretmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hükümeti millete hesap vermekle tehdit ettiği konuşması, 7 kat açıkla devrettiği SSK dönemini akıllara getirdi. Hafta içi Samsun’da muhtarlara hitap eden Kılıçdaroğlu, “Devleti yönetenlerde asgari ahlaki temel kuralların olması lazım. Başkasının parasını harcıyor, milletin parasını harcıyorsun, milletin parasını harcıyorsan hesabını vereceksin millete. Siyaset hesap vermedir, hesap verme sanatıdır. Her kuruşun hesabını vereceksin bu kadar basit” demişti.

Ali Özkaya
Ali Özkaya

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HESABA BELEDİYELERDEN BAŞLA

  • Kılıçdaroğlu’nun “hesap verme” imasına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya cevap verdi. Kılıçdaroğlu’nun geçmişini unuttuğunu söyleyen Özkaya, “Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte bütün sülalesini işe aldı. İlaçlara zam yaptı. SSK’yı ekonomik olarak batırdı, dibe çekti. Batakçı bir adamın başkasına hesap sorarken önce kendisine bakması gerek. Önce hesap vermeye CHP belediyelerinden başlasın” dedi.

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SSK’DAKİ AÇIK ÇIĞA DÖNÜŞTÜ

Ali Özkaya’nın işaret ettiği Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemi başarısızlıklarla öne çıkıyor. 1990’ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı. Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi. 1999 yılında SSK’nın bütçesine oranla açığı yüzde 31 yükseldi. Hatta 1995’te bu oran yüzde 37’ye kadar açıldı.

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PRİM DENGESİNDE SINIFTA KALDI

  • Kılıçdaroğlu, uluslararası anlamda sosyal sigortacılığın karşılaştırma kriterlerinden biri olan prim gelirlerinin giderleri karşılamasında da geçersiz not aldı. Kılıçdaroğlu döneminde bu oranda yüzde 25’lik azalma oldu. Kılıçdaroğlu görevi devraldığında prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80’ken, 1999 yılında bu oran yüzde 55 seviyesine geriledi.

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