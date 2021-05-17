Tarihi Mardin Kalesi’nin Aydınlatması Yenilendi

Şehrin en önemli kültürel varlıkları arasında yer alan tarihi Mardin Kalesi’nin ihtişamının tüm yönleriyle her yerden görülebilmesi ve turizme katkı sağlanması amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen aydınlatma yenileme çalışmaları tamamlandı.

Vali Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmaların ardından şanlı bayrağın dalgalandığı tarihi yapının aydınlatması vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Sahip olduğu kültürel miraslarıyla önemli bir turizm şehri olan Mardin’in turizm potansiyelini artırmak için çeşitli projelerin yürütüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Kalenin yenilenen aydınlatma ile birlikte daha estetik bir görüntüye kavuştuğunu söyledi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından yaşanacak turizm hareketliliğine hazırladıklarını dile getiren Vali Demirtaş, “Mardin’imiz farklı mimari ve kültürel dokusu ile önemli bir turizm şehridir. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla yerli ve yabancı turistlerin şehrimizde daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla gerek kültürel miraslarımızın mevcut durumunu iyileştiriyoruz gerekse de farklı projeler planlayarak turizm potansiyelini artırmak için çalışıyoruz. Mardin Kalesi şehrimizin en önemli kültürel varlıkları arasında yer alıyor. Kalenin ihtişamını ortaya çıkarmak için çeşitli sebeplerden dolayı aydınlatmalarda oluşan aksamaları giderdik. Kalemiz yapılan aydınlatma çalışmalarıyla artık her zaman ışıl ışıl olarak şehrimizin her noktasından görülebilecek. Kartal Yuva’mıza yeni gerdanlık pek yakıştı. Mardin Kalesi'nin ışıkları şehrimize hayırlı olsun” dedi.