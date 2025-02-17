Tarihi sarnıca spa hançeri: Ayasofya Camii'nin yanı başındaki havuz mühürlendi

Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15.11.2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir.