Tarımda öncü kent: Kocaeli

Tarım denince akla gelen şehirlerden biri de yüzöülçümü ve elverişli arazileri ile Kocaeli. Bir sanayi şehri olmasının yanı sıra bu konuda da büyük bir potansiyeli bulunan Kocaeli, son yıllarda tarımsal girişimleriyle adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Tarıma destek ve teşvik projeleri geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son birkaç yılda kenti bir tarım şehri de yapmayı başardı.





776 MİLYON TL DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülkelerin en önemli geçim kaynağı olması ve ekonomik disiplinlerin gelişmesinde en önemli sektörlerin başında gelmesi dolayısıyla tarıma ayrı bir başlık açtı. Birbirine entegre bir sistem geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım alanında Nisan 2019 ve Eylül 2024 tarihleri arasında çiftçilere yönelik 78 destekleme projesini tamamladı ve üreticilere yaklaşık 776 milyon TL değerinde destek sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir tarım, tarımsal verimin geliştirilmesi, tarımsal kendine yetebilirlik ve katma değerin artırılması konularında ortak akıl oluşturmak için yaptığı önemli çalışmalardan biri Kocaeli Tarım Şurası ve Çalıştayı oldu. Buradan çıkan rapor tarımdan en iyi şekilde istifade edebilmenin yolarını, çok yönlü işleri ve bu alandaki yenilikleri ortaya koydu. Bu çalıştay, Büyükşehir’in tarım alanında gerçekleştirdiği tüm çalışmalar için önemli bir yol haritası oldu.

ÜRETİCİYLE İLETİŞİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım başlığında: yeni teknolojilerin tarıma entegre edilmesi ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesine katkı sunmak amacıyla Kocaeli İzlenebilir Tarım Platformu’nu kurdu. Büyükşehir, bu sistem ile aracısız pazarlamadan uydu sistemleriyle erken uyarıya, ücretsiz ziraat mühendisi hizmetinden alım garantili sözleşmeye kadar çok sayıda başlıkta çiftçiye hizmet veriyor.

Muhtarlarla eşgüdüm kapsamında; bütün muhtarları yönetim süreçlerine dahil ediyor kurduğu sistem ile vatandaşların muhtarlara ilettikleri çeşitli ölçeklerdeki talepleri projelendirerek hayata geçiriyor. Yine kurduğu acil tamir ekibi ile kırsal mahallelerde hayatın kesintisiz akmasını sağlamak üzere asfalt yamadan v kanal onarımlarına, sosyal sorumluluktan sulama kanalı hizmetlerine kadar çok sayıda talebe cevap veriyor.

AKARYAKIT VE GÜBRE DESTEKLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, covid sonrası, akaryakıtın üretim girdileri içindeki payının artmasının üretimi azaltma etkisine karşı, hükümetin çiftçilere yaptığı akaryakıt desteklerine ek olarak yardımda bulunuyor. Her yıl mazot desteğini %100 hibe olarak veren Büyükşehir Belediyesi, 16 bin 500 çiftçiye toplam 208 milyon TL tutarında 7,6 milyon litre akaryakıt desteği sağladı.





Büyüşehir ayrıca çiftçinin üretim girdilerine katkı sunmak, tarımsal alanlardaki verimi geliştirmek üzere meyve ve fındık bahçeleri olan çiftçilere taban gübresi ve süper çotanak gübresi dağıtımı yapıyor. Artan gübre ve tohum fiyatları karşısında çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla Kocaeli genelinde 10.250 çiftçiye 178 milyon TL değerinde yüzde 50 hibeli 10.965 ton kompoze gübre desteği sağladı.

ATA TOHUMUNA TEŞVİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki hizmetleri saymakla bitmiyor.





Yem bitkilerinin üretim ve tedarik zincirini güçlendirmek üzere Yem Bitkisi Destekleme Programını geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 250 çiftçiye, toplamda 165 milyon TL tutarında yüzde 50 hibeli 6.950 ton yem bitkisi tohumu (arpa, buğday, tritikale, yulaf, yonca, dane ve silajlık mısır, yem bezelyesi, süt otu) desteği verdi.





Meyve yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında da 850 üreticiye 2 milyon 400 bin TL tutarında yüzde 50 hibeli 55 bin ceviz, 30 bin Trabzon hurması, 4 bin ahududu, 4 bin böğürtlen ve 10 bin kivi fidanı desteği verdi. Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 240 çiftçiye 300.000 adet karpuz tohumu, 150.000 adet çilek fidesi, 100 top damla sulama borusu ve 70 top malç naylonu desteği veren Büyükşehir bu alana da toplam 1 milyon TL bütçe harcadı. Büyükşehir ayrıca Tarımsal İşletmeler Geliştirme Merkezi tarafından ata tohumu olarak tescil edilen 22 tohumun 3’ü olan Kandıra kıl biber, salçalık biber, sivri biber ve diğer ata tohumlarıyla da tarım yapılmasını destekliyor.





KOOPERATİF YARDIMLARI

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, yem bitkisi ekimi, sera, süt işleme, sebze ve meyve yetiştiriciliği ile Tıbbi Aromatik Bitki üretimi temalarında kooperatif destekleme programını geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi devam eden süreçte 7 kooperatifi, sebze fidesi ve tohum ile destekliyor. Sera ortamında sürekli tarımsal üretim için sera yapımlarını, teşvik ediyor, destekliyor. Modern Sera Yapımı ve Sera Naylonu Destekleme Projeleri kapsamında; 130 çiftçiye yüzde 50 hibeli 130 adet modern sera kuran Büyükşehir bin 221 üreticiye 1.893 top (yüzde elli veya afet nedeniyle tamamı hibe) sera naylonu desteği verdi. Bu alanda da toplamda 3,5 Milyon TL destek sağladı.

KALİTE İÇİN ANALİZ

İklim şartları nedeniyle ekinleri zarar gören çiftçilere, silajlık mısır ve erkenci fasulye desteği verdi. 2022 yılında faaliyete geçirilen “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında özelikle kadın ve genç çiftçilere yüzde 75 hibeli tarımsal destek veriyor. Ayrıca kırsal mahallelerimizdeki şehir hizmetleri ve sosyal donatıları nitelik ve nicelik olarak geliştiriyor. Analiz Destekleri Kapsamında; 1.500 çiftçiye de ücretsiz olarak, toplam destek bedeli 350 bin TL olan toprak, su, yaprak ve kalıntı analizi ile kaliteli ve sağlıklı süt üretimi için, 1750 üreticiye yılda 2 kez yine ücretsiz olarak; toplam maliyeti 50 bin TL olan süt analizi desteği veriyor.





TARIMSAL SULAMA PROJELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toprağın verimini artırmaya yönelik önemli çalışmalarından biri de sulama. Tarımsal sulamaya önem veren Büyükşehir Toramanlar Göleti Tarımsal Sulama projesi kapsamında 884 Ha alanın sulanabilmesi için 28.105 metre boru hattı yapıyor. Bu projede 1. Etap toplam maliyeti 125 milyon TL olarak belirlendi.





DOĞAL HAYVANSAL ÜRETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayvan üreticilerine hayvan sağlığı ve daha iyi yetiştiricilik konularında uzman veterinerleriyle danışmanlık veriyor. Büyükşehir, Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu projesi kapsamında, 200 üreticiye 4.5 milyon TL değerinde yüzde 50 hibeli 60 bin yerli ırk tavuk, 6.300 paket yem ve 1.000 takım kümes ekipmanı desteği verdi.





DAMIZLIK MANDA DESTEĞİ

Kocaeli denince akla gelen manda yetiştiriciliği konusunda da önemli atılımlar yapan Büyükşehir özellikle Kandıra bölgesinde 18 manda yetiştiriciliği yapan işletmeye 900 bin TL değerinde 18 adet damızlık manda desteği verdi. Kocaeli ilinde Küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanmasıyla yerli koyun ve keçilerin et ve süt verimlerinin artırılması ve hayvan sürülerinin ıslahı amacı ile de 198 çiftçiye 3 milyon TL tutarında 198 adet damızlık koç desteği sağladı. Sütte soğuk zinciri sağlamak ve süt hijyenine destek olmak amacı ile 57 çiftçiye 57 adet süt soğutma tankı desteği verdi.





ÖNEMLİ İŞ KOLU ARICILIK

Hayatın kaynağı olan arıcılık sektörüne de destek sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Arıcılık desteklemesi çerçevesinde 900 üreticiye 7 milyon 114 bin TL tutarında yüzde 50 hibeli 3 bin adet kovan altlığı, 1200 adet ruşet kovan, 69 üreticiye 50 hibeli 70 adet bal ısıtma ve dinlendirme kazanı, 386 üreticiye 55 ton fondan şeker ve 705 çiftçiye 175 ton beyaz toz şeker desteği sağladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TARIM PROJESİ; TABİP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımın iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için yapılan tüm çalışmaların üstünde vizyon bir projeyi hayata geçirdi. Bir çok alanda desteklediği ve teşvik ettiği çiftçinin katma değeri yüksek ürünlerle daha çok kazanması ve bunun da kent ve ülke ekonomisine yansıması, büyük pazarda hatırı sayılır bir yer edinebilmesi için dünyanın tarımda yöneldiği tıbbı aromatik bitki üreticiliğine yüzünü çevirdi. Sadece üretimiyle kalmayıp işlenmesi ve pazarına kadar tüm süreçlerini organize ettiği Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesini hayata geçirdi.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında faaliyete geçirdiği bu büyük proje ile Kocaeli sınırları içerisinde farklı bir bitki deseni oluşturarak katma değeri yüksek bitkiler yetiştirmeyi, satın alma garantili ürünlerle çiftçilerin kazancını artırmayı, ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesini hedefliyor. Bu kapsamda yaklaşık 848 dekar alana yaklaşık 5 milyon biberiye, tıbbi nane ve oğul otu fidesi dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca projeye dahil olan çiftçilere % 75 hibeli 54 adet çapa motoru ve 15 adet ilaçlama makinesi tam hibe gübre, mazot ve yem bitkisi tohumu desteği verildi. Alım garantili ve sözleşmeli üretim yapılan projeye şu ana kadar yaklaşık 74 milyon 210 bin TL değerinde destek verildi.

ÜRETİMDEN PAZARA

TABİP kapsamında organik olarak yetiştirilen biberiye, tıbbi nane, melisa, lavanta, kekik gibi bitkilerden elde edilen hammaddeleri, kozmetik, tıbbi aromatik çay, uçucu yağ ve şekerleme üretiminde kullanılabilir hale getiriyor.





‘Ormanya’ markasıyla satışa sunulan kaliteli, temiz içerikli ve organik ürünler arasında ekstraktlar, uçucu ve soğuk sıkım yağlar, gıda takviyeleri, tıbbi ve aromatik çaylar, şekerlemeler, kolonyalar, ağız ve saç bakım ürünleri, oda kokuları, hidrolatlar, duş jelleri, mumlar, sabunlar ve temizlik ürünleri gibi toplam 100 kalem ürün bulunuyor ve ürün yelpazesi gün geçtikçe genişliyor.





Organik Tarım G1 Sertifikası’na sahip olan ve sürdürülebilir tarıma örnek bir model oluşturan TABİP projesi kapsamında Kocaelili çiftçilere ait tarım alanlarına dikilen tıbbi aromatik bitki fideleri, hasat edildikten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’da faaliyet gösteren Sekapark A.Ş. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’nde işleniyor.



