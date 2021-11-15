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MERSİN

Tarsus’ta suçlulara göz açtırılmıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 tabanca, 1 av tüfeği ve çok miktarda uyuşturucu ile birlikte gümrük kaçağı emtia ele geçirildi. Kontrollerde ekipler 5 bin 675 aracı kontrol etti, 16 bin 340 şahsın GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Kontrollerde 427 araca 357 bin 985 TL cezai işlem uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi.

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Haber Merkezi İHA
Tarsus’ta suçlulara göz açtırılmıyor
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Mersin’in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 tabanca, 1 av tüfeği ve çok miktarda uyuşturucu ile birlikte gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce 18- 28 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 4 tabanca, 1 av tüfeği ve 68 adet fişek ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli gözaltına alındı. Aynı dönemde 190,4 gram uyuşturucu madde, 595 adet uyuşturucu hap, 226 bin 757 makaron ve 420 paket kaçak sigara ele geçiren ekipler, 5 bin 675 aracı kontrol etti, 16 bin 340 şahsın GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Kontrollerde 427 araca 357 bin 985 TL cezai işlem uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi.

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