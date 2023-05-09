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TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e kınama: Bu barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınayarak, "İsrail'in bölgeyi kaosa sokmaktan başka işe yaramayan ve barışın tesisini imkansız hale getiren bu hukuksuz, barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerek." ifadelerini kullandı.

14:52 . 9/05/2023 Salı
AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırısını en sert şekilde kınadığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Şentop, "İsrail'in bölgeyi kaosa sokmaktan başka işe yaramayan ve barışın tesisini imkansız hale getiren bu hukuksuz, barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerektiğini yüksek sesle ifade ediyorum." paylaşımında bulundu.

Şentop, Türkiye'nin, Filistin halkının meşru haklarına karşı işlenen bu hukuk dışı saldırıları her daim kınamaya devam edeceğini vurguladı.




#gazze
#israil
#KINAMA
#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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