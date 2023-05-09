TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e kınama: Bu barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerek

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırısını en sert şekilde kınadığını belirtti.