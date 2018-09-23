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KOCAELİ

TEKNOFEST yolunda kaza

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne giden Aksaray BİLSEM ekibini taşıyan midibüs Kocaeli’de devrildi. Kazada biri öğretmen, diğeri öğrenci 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tufan Baydan

Kazada, öğrencilerden 13 yaşındaki Necati Enes Solak olay yerinde can verdi, 17 kişi yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan öğretmen Tufan Baydan (27), burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan öğretmen Abdullah Atar, "Genç Mucidler Derneği olarak çeşitli okullardan öğrencilerle TEKNOFEST'e gidiyorduk. Lastik patladı, ancak önümüzde TIR vardı. Şoför, TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yol kenarına devrildik" dedi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

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