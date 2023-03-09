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Telafi yaz okulunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk İstismarı Araştırma Komisyonu, depremden etkilenen çocukların sorunları üzerine toplandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, depremzede öğrencilerin eğitimlerinin yaz okullarında telafi edileceğini söyledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
03:19 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadi Şensoy.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadi Şensoy.

Milli Eğitim Bakanlığının depremzede öğrencilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk İstismarı Araştırma Komisyonu üyelerine bilgi veren Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, bazı illerde okulların geç başlamasının çok fazla problem edilmemesi gerektiğini söyledi. Şensoy, “Yaz okullarımızla bunları telafi edeceğiz” dedi. Şensoy, önümüzdeki hafta itibariyle yıkılan tüm okulların eş değeri olacak çadırların hayata geçirileceğini ifade ederek, “50-60-110 metrekare büyüklüğünde yapılacak çadırlarda öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecek” bilgisini paylaştı.

Şensoy, 3 milyon 600 bin öğrencinin etkilendiğini ve 217 bin öğrencinin 71 ildeki diğer okullara nakillerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Diğer illere yapılan nakiller içerisinde en çok Ankara’ya talep olduğunu kaydeden Şensoy, “Burada okullarımızdaki sınıf kapasitelerini artırdık. Bu konuda da okullarımızda kullanılmayan alanları sınıflar haline dönüştürdük” dedi.




#TBMM
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Depremzede Öğrenciler
#Yaz Okulu
#Telafi
24 dakika önce
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Telafi yaz okulunda
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