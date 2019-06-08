Temiz Gaziantep için dev yatırımlar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel davetlisi olarak mart ayında kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatı’nı kullanmış, otomata plastik şişe atan Erdoğan, Gaziantep Kart’a puan yüklemişti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruyucu bakış açısı geliştirdi, “Daha Temiz Bir Gaziantep İçin” dev projelere imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’ni destekleyen Gazişehir, Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Oğuzeli Biyogaz Enerji Santraliyle çevreye olan duyarlılığını kanıtladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, “Toprak, su, kuşlar ve tüm canlılar Allah’ın bizlere emanetidir” sözü doğrultusunda çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “Kentin daha yaşanabilir daha sağlıklı” bir kimlik kazanabilmesi amacıyla ilkokullarda bilinçlendirme çalışmaları başlattı. Son 5 yıl içinde 210 bin öğrenciye Çevre Bilinci eğitimi verildi, konunun önemi, animasyon filmi ve tiyatro gösterileriyle pekiştirildi.

Yaklaşık 14 milyon liralık yatırımla iki senede tamamlanarak 2019 Şubat’ında açılışı yapılan Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali, yıllık ürettiği 8 milyon kilovat elektrik ile 3 bin 300 hanenin bir aylık ihtiyacını karşılayabiliyor.

YEŞİL İHMAL EDİLMEDİ

Kentin grileşen yüzünü yeşille buluşturmak için adeta yeşil seferberliği başlatan Büyükşehir, 2014 yılında 3 milyon 580 bin metrekare olan yeşil alanı, 2019 yılında

4 milyon 710 bin metrekareye yükseltti. Yine, yoğun çalışmalar sonunda, 2014 yılında 585 bin metrekarelik orman alan, 2018 yılında 3 milyon 521 metrekareyi buldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dönük tesisleri şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki yatırımlarıyla göz doldurdu. Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali başta olmak üzere; Katı Atık Tesisi, GASKİ Kojenerasyon Tesisi, GASKİ İncesu Güneş Enerji Santrali, Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali, GASKİ Arşimet Santrali, GASKİ Otopark Güneş Enerji Santrali ve Ekolojik Bina Güneş Enerji Santrali’ni faaliyete aldı, toplamda 10,56 MW enerji üretmeyi başardı.

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Öte yandan 2011 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayan ilk belediye olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sera gazı emisyonlarını azaltacak önlemler aldı. İklim değişikliğiyle mücadele için bir dizi hedef belirleyen büyükşehir, 2030 yılında sera gazı emisyonlarının en az yüzde oranında 40 azaltılmasını sağlayacak.

Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali

1 MW kapasiteli Biyogaz Enerji Santrali, Oğuzeli ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde devreye alınarak üretime başladı. Bölgedeki hayvansal atıkları, enerji ve organik atığa dönüştüren santralde, günlük büyükbaş süt hayvancılığından 70 ton sıvı gübre, küçükbaş besi hayvancılığından 35 ton katı gübre, tavukçuluktan 40 ton katı gübre ve 5 ton çim biçme atığı kullanılacak. Mevcut atıklarla günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek santralden, yıllık 8 milyon 234 bin 400 kilovat elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kilovat eşdeğerinde ısı elde edilecek.