Terör örgütüne bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/b6r86A9s3F
Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.