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Terör örgütüne bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Terör örgütüne bir darbe daha
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Terör örgütüne bir darbe daha
OYNAT 00:35
Terör örgütüne bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.'

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