Terör örgütüne bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/GruuNaANlF
Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.