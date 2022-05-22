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ANKARA

Terör örgütüne bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Terör örgütüne bir darbe daha
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
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