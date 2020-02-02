Tipide mahsur kaldılar

Kahramanmaraş’ta dün sabahın ilk ışıklarıyla etkisini gösteren kar yağışı, Elbistan-Nurhak kara yolunda tipiye dönüştü. Kara yolları ekiplerinin açık tutmak için seferber olduğu kara yolu, tipinin şiddetini artırmasıyla ulaşıma kapandı. Elbistan-Nurhak kara yolunda çift yönlü çok sayıda araç ve yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, arama kurtarma ve kara yolları ekiplerince araçlarından alınarak Nurhak Kaymakamlığı’nca ilçe merkezinde ve kırsal Barış Mahallesi’nde oluşturulan bölgede misafir edildi. Nurhak ilçesi Çöplük mevkisinde ise otomobillerinin arızası sonucu mahsur kalan Uykun ailesinin imdadına Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) ekipleri yetişti. Şiddetli tipi nedeniyle 9 saat mahsur kalan Nuh ve Havva Uykun ile çocukları, ELKUD üyelerince otomobilden kurtarma araçlarına alınarak merkeze getirildi.

MUŞ’TA DA 20 KİŞİ KURTARILDI

Muş’ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalanlar, uzun süren çalışmalar sonucu köylerine ulaşabildi.