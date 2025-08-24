TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran’dan Türkiye’ye giriş yapan Türk plakalı bir TIR'da arama yapıldı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, uyuşturucu maddeye ve tıra el konulmuş olup, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.