TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

08:5224/08/2025, Pazar
IHA
TIR'ın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.
TIR'ın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari’in Esendere Gümrük Kapısı’da bir TIR'ın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, uyuşturucu maddeye ve tıra el konulmuş olup, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran’dan Türkiye’ye giriş yapan Türk plakalı bir TIR'da arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde, aracın yakıt bölümüne gizlenmiş halde 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, uyuşturucu maddeye ve tıra el konulmuş olup, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.



#Hakkari
#TIR
#metamfetamin
