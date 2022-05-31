Gündem EGMden metamfetamin uyarısı
ANKARA

EGM'den 'metamfetamin' uyarısı

Emniyet, vatandaşları uyuşturucu madde metamfetamine yönelik uyardı. Metamfetaminin merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olan sentetik bir madde olduğuna dikkat çekilerek, bağımlılık riski yüksek ve kişiyi ölüme götüren yıkıcı etkilere sahip olduğu vurgulandı.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
EGMden metamfetamin uyarısı
Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, metamfetaminin merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olan sentetik bir madde olduğu belirtildi. Toz, kristal veya tablet formlarında bulunan metamfetaminin, aşırı kilo kaybı, yoğun kaşıntı ve cilt yaraları, beyin yapısı ve işlevinde değişiklikler, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, uyku problemleri, paranoya sanrı ve halüsinasyonlara yol açan, bağımlılık riski yüksek ve kişiyi ölüme götüren yıkıcı etkilere sahip olduğu vurgulandı.

ÖLÜMCÜL DOZDA

“Ülkemizdeki metamfetamin yakalamaları genellikle kristal ve sıvı formda gerçekleşirken özellikle son dönemlerde tablet formda yakalamalar dikkat çekmektedir” ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  • “Kriminal analizler üzerinden yapılan değerlendirmelerde yakalanan tablet içeriklerinde bir standart olmadığı, metamfetaminin yanı sıra farklı tür ve miktarlarda maddeler de içerdiği, tablet içeriklerinde ölümcül olabilecek yüksek dozda metamfetamin görüldüğü, yakalanan tabletlerin farklı renk, şekil, logo ve ağırlıklarda olduğu tespit edilmiştir. Bu yönleriyle söz konusu yakalamalarda ele geçirilen tabletlerin üretildiği kaynağın belirsiz olduğu, merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız koşullarda üretilerek ülkemize gönderildiği değerlendirilmektedir. Tabletlerin ölçü ve üzerindeki şekil ile logoları değişmekle birlikte, şu ana kadar yakalanan ürünler açıklamamız ekinde gösterilmiştir."

Emniyet'ten metamfetamin uyarısı: Paranoya ve şizofreniye yol açıyor
GÜNDEM
Emniyet'ten metamfetamin uyarısı: Paranoya ve şizofreniye yol açıyor
Dokuz ton altın çıktı

'Dokuz ton altın çıktı'

Defineciler yıllardır arıyordu: Darphane sevkiyatında ilginç olay.
Savaş çanları çalıyor

Savaş çanları çalıyor

​ABD'nin gözdağı sonrası Çin'den korkutan hamle.
Aidat öder gibi ev sahibi olunabilecek

​Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: Projeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

Deniz suyu kalitesi artacak

Deniz suyu kalitesi artacak

​Bursa'ya 31,5 milyon euroluk yeni yatırım.

​Türkiye'nin yeni gücü: Tüm dünyaya bir kez daha ispatladı.

​Dev ayının saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya ve Fransa büyükelçileri çağrıldı

​15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.