EGM'den 'metamfetamin' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, metamfetaminin merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olan sentetik bir madde olduğu belirtildi. Toz, kristal veya tablet formlarında bulunan metamfetaminin, aşırı kilo kaybı, yoğun kaşıntı ve cilt yaraları, beyin yapısı ve işlevinde değişiklikler, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, uyku problemleri, paranoya sanrı ve halüsinasyonlara yol açan, bağımlılık riski yüksek ve kişiyi ölüme götüren yıkıcı etkilere sahip olduğu vurgulandı.
ÖLÜMCÜL DOZDA
“Ülkemizdeki metamfetamin yakalamaları genellikle kristal ve sıvı formda gerçekleşirken özellikle son dönemlerde tablet formda yakalamalar dikkat çekmektedir” ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
- “Kriminal analizler üzerinden yapılan değerlendirmelerde yakalanan tablet içeriklerinde bir standart olmadığı, metamfetaminin yanı sıra farklı tür ve miktarlarda maddeler de içerdiği, tablet içeriklerinde ölümcül olabilecek yüksek dozda metamfetamin görüldüğü, yakalanan tabletlerin farklı renk, şekil, logo ve ağırlıklarda olduğu tespit edilmiştir. Bu yönleriyle söz konusu yakalamalarda ele geçirilen tabletlerin üretildiği kaynağın belirsiz olduğu, merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız koşullarda üretilerek ülkemize gönderildiği değerlendirilmektedir. Tabletlerin ölçü ve üzerindeki şekil ile logoları değişmekle birlikte, şu ana kadar yakalanan ürünler açıklamamız ekinde gösterilmiştir."