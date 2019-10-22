Gündem Trafik müdürüne araba çarptı
MERSİN

Trafik müdürüne araba çarptı

Mersin’de görev sırasında otomobilin çarptığı Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Diyadin Özer
Mehmet Diyadin Özer

Olayın ardından bölgeden kaçan sürücü ise kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, dün gece ekiplerle birlikte merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi’nde yapılan uygulamaya katıldı.

MÜDÜR YARALANDI

Bu sırada yolda duran Özer’e M.G.K.’nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özer, bölgeye gelen ambulansla Mersin Ünversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Özer’in birçok kemiğinde kırık olduğu öğrenilirken, ameliyata alındığı bildirildi. Olayın ardından bölgeden kaçan sürücü ise polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüyle ilgili işlemlerin sürdürdüğü belirtildi.

Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti
GÜNDEM
Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti
Herkes 22.00yi bekliyor

Herkes 22.00'yi bekliyor

Türkiye'nin ABD'ye verdiği 5 günlük süre bu gece doluyor.
PKK saldırıyor İran seyrediyor!

PKK saldırıyor İran seyrediyor!

Mutabakatın ardından 3 günde 3 terör saldırısı düzenlendi.
Sınırı cetvelle çizilenayakta kalamaz

Sınırı cetvelle çizilen
ayakta kalamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Soçi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya gidecek.
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

​Türkiye terör örgütüyle mücadelede şehit düşen 3 askerini uğurladı.
Münbiç’te sivil direniş

Münbiç’te sivil direniş

​Halk ilçedeki kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun ele almasını istiyor.
Zafer zamanı

Zafer zamanı

​Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.
Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

​TRT World Forum'da düzenlenen “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar”
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye NATO müttefikleri tarafından verilen silahların Türkiye'ye doğrultulduğunu söyledi.
Fırat'ın doğusunda<br>Evanjelik örgüt

Fırat'ın doğusunda
Evanjelik örgüt

Evanjelikler ​Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'ye destek verdi.

Bizim gözümüz<br>hep Türkiye'de

Bizim gözümüz
hep Türkiye'de

​Malezya Halkın Adalet Partisi lideri Enver İbrahim,Yeni Şafak'a konuştu.
Türkiye'nin<br>tavrı Nobellik

Türkiye'nin
tavrı Nobellik

​BAU Global Başkanı Enver Yücel Türkiye'nin mülteci politikasını övdü.
Netanyahu<br>hükümeti kurumadı

Netanyahu
hükümeti kurumadı

​İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim gündemde.
İBB daha<br>düşük teklif verdi

İBB daha
düşük teklif verdi

​Bakan Turhan, İmamoğlu'nun ihale iddialarına yanıt verdi.
Hakan Atilla'ya<br>yeni görev

Hakan Atilla'ya
yeni görev

​Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi.
Türkiye rekor kırdı<br>

Türkiye rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak TRT World Forum'da konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.