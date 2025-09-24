Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Trafikte tartışan sürücünün ehliyetine el konuldu: Psikolojik kontrol şartı

Trafikte tartışan sürücünün ehliyetine el konuldu: Psikolojik kontrol şartı

11:2624/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Psikolojik kontrolsüz trafiğe çıkması yasaklandı.
Psikolojik kontrolsüz trafiğe çıkması yasaklandı.

Çanakkale'de trafikte bir kişiyle kavga eden sürücünün ehliyetine doktor raporu alıncaya kadar el konuldu.

Trafikte tartışmanın bedeli ağır oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki B.G.'ye başka bir araçta bulunan G.A. ve Ö.B. hakaret etti.

Yaşanan tartışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler G.A. ve Ö.B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Şüphelilere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.

G.A.'nın sürücü belgesine de ilgili sağlık kuruluşundan doktor onaylı
"psikolojik açıdan herhangi bir sorunu yoktur"
raporu alana kadar el konuldu.



#çanakkale
#trafik
#ehliyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24 Eylül indirim listesi yayımlandı