Trafikte tartışan sürücünün ehliyetine el konuldu: Psikolojik kontrol şartı

Çanakkale'de trafikte bir kişiyle kavga eden sürücünün ehliyetine doktor raporu alıncaya kadar el konuldu.
Trafikte tartışmanın bedeli ağır oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki B.G.'ye başka bir araçta bulunan G.A. ve Ö.B. hakaret etti.
Yaşanan tartışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler G.A. ve Ö.B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.
Şüphelilere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.