Gündem Ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin lira ceza
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TUNCELİ

Tunceli haber: Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin lira ceza

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin 489 lira idari para cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülenmişlerdi.
Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülenmişlerdi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin 489 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde koruma altındaki ters laleleri koparan 3 kişinin, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in verdiği talimat üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile tespit edildiği belirtildi.

3 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "Çevre Kanunu'nun 9. maddesini ihlal eden kabahatlilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri için aynı kanunun 20/K maddesine göre her bir şahısa ayrı ayrı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler
OYNAT 00:37
Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparan 3 kişi, bölgeyi gezen doğaseverler tarafından görüntülendi.
Zirve öncesi dikkat çeken karar

Zirve öncesi dikkat çeken karar

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimi konusunda açıklama yaptı.
Patronlarını vurup kaçtılar

Patronlarını vurup kaçtılar

​Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Kanal belli oldu

Kanal belli oldu

Yayının günü ve saati pazartesi açıklanacak.
'Türkiye'de<br>yalnızca bende var'

'Türkiye'de
yalnızca bende var'

Çocukluk hayalim dedi: 50 bin TL harcadı.
İstanbul'da kobra ele geçirildi

İstanbul'da kobra ele geçirildi

​Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
2021'de<br>her şey bitecek

2021'de
her şey bitecek

​New START anlaşmasının akıbetini açıkladı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
Maganda

Maganda

​CHP'nin İstanbul adayı, havalimanında olay çıkardı.
14 yılda uzay koruması

14 yılda uzay koruması

​Türkiye, kendisine yönelen tehdidi atmosfer üzerinde yok edebilecek.
Malcom X<br>Senegal'e götürdü

Malcom X
Senegal'e götürdü

Alman Björn Pachurka'nın hayatı değişti.
28 ile yağış uyarısı

28 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Efsaneyi<br>duyan geliyor

Efsaneyi
duyan geliyor

​Fizik kurallarına aykırı kayalar turist çekiyor.
Sloganlarını bile<br>FETÖ belirliyor

Sloganlarını bile
FETÖ belirliyor

​​MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Yeni Şafak'a konuştu.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

Onyekuru'nun yerine kiralanıyor.
3 yıl geçti

3 yıl geçti

​Vezneciler semtini kana bulayan terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti.
Tasarrufu öğreniyoruz

Tasarrufu öğreniyoruz

​Kişi başı tasarruf miktarı 15 bin liraya dayandı.
941 havzada<br>21 ürüne destek

941 havzada
21 ürüne destek

​​Tarımsal üretimde 21 ürüne havza bazlı destekleme modeli geliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.