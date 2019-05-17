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ANKARA

Türkiye ile Rusya arasındaki ilk çalışma grubu toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısının Ankara’da gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye-Rusya Çalışma Grubu, başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirleri, Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında ele aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında, Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16-17 Mayıs'ta yaptı.

Toplantıda, başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler, Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı.

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