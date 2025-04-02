Türkiye'den İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

Türkiye, işgalci İsrail hükümetinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya bugün gerçekleştirdiği baskını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu eylemin bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adım olduğu belirtildi.

"İsrail'in hukuku hiçe sayan yaklaşımının tezahürü"

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalini genişleteceğine dair açıklamasına da değinen Bakanlık, "İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur." dedi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergileme yönünde çağrıda da bulunuldu.

Dışişlerinden yazılı açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya bugün (2 Nisan) gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır.

Bugün ayrıca, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur.

Uluslararası toplum, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir."











