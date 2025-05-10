Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP'yi her gün tarıyoruz

"Bunları aynı zamanda siber saldırılara karşı korumamız lazım. Sizin milyonlarca, hatta milyarlarca lira harcadığınız bir sistemi, birkaç bin dolarlık bilgisayar hedef haline getirebilir ve zarar verebilir. Onun için korumamız gerekir. Siber olaylara karşı Türkiye, Avrupa'da ve dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi. 17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz, her gün 24 saat. Günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişimini de engelliyoruz. Bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri kurumumuzun bünyesinde, USOM'da bunu yapıyoruz. Bir taraftan yoğun bir şekilde sosyal medya merakımız var. Nüfusa oranla dünyada en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Toplamda 360 milyon civarında ülkemizde kullanım söz konusu. Burada aile yapımızı, çocukları, gençleri korumamız gerekir. Onunla ilgili belirli düzenlemeleri hayata geçirelim diye düşünüyoruz. Buradaki kritik çizgimiz de asla özgürlükleri kısıtlamak değil, asla yasakçı olmak değil ama mutlaka doğru şartlarda bir erişim sağlamak ve sunmaktır amacımız. Yasal olmayan VPN'le kullanmanızı asla tavsiye etmiyoruz. Orada her türlü dolandırıcılığa ya da kişisel bilgilerinizin elde edilmesine kadar bir hukuki sorumluluğu olmayan bir yapının olduğunu bilmenizi isterim"