Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda ilk ray kaynağını yaptı

“Kocaeli’yi başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. 80 yılda yapılan 151 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 374 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyollarını tamamlayarak ilin dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli’yi de YHT ile tanıştırdık. Köseköy Gar sahasında 340 bin metrekarelik alan üzerinde Köseköy Lojistik Merkezinin ilk etabını açarak İthalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık. Ayrıca kara, deniz ve demiryolu ulaşımında sağladığı avantajlarla gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam edebilecek potansiyele de sahip. Ulaşım olanaklarının bu kadar çeşitli olması Kocaeli’yi çok cazip kılıyor. Kocaeli’yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük. Türkiye’nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Kocaeli’de de hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz.”