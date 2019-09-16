Vagonlar raydan çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin vagonlarının raydan çıkmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Kısa mesafe bu şekilde ilerleyen tren Tarsus İstasyonunda durdu. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler vagonları demir yoluna yerleştirmek için çalışma başlattı.