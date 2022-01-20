Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da yarıyıl tatiline 'kar' düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.
"DİNLENMEYİ İHMAL ETMEYİN"
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;✅Normal eğitim yapan okullarımızda⏰ 10.00✅İkili eğitim yapan okullarımızda; ⏰Sabahçılar 10.00⏰Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin💐
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ADIYAMAN <br><br>Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ELAZIĞ<br><br>Elazığ'da eğitime bir gün daha ara verildi<br>Gündem<br>16:55 Perşembe, Ocak 20, 2022<br>Anadolu Ajansı ELAZIG GEN Suat Öztürk<br>ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yarın da yapılmayacak.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.<br><br>Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.<br><br>Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.
KAHRAMANMARAŞ<br><br>Kahramanmaraş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.<br><br>Kahramanmaraş’tan Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.<br><br>Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacak.
RİZE<br><br>Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.<br><br>Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.<br><br>Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı aktarıldı.<br><br>Açıklamada, Vali Çeber'in şu değerlendirmesine yer verildi:<br><br>\"Sevgili atmacalarım, kıymetli velilerim. Birkaç gündür devam eden kar yağışı ve tatil kararlarımızla dönemin son gününe geldik. Yarın da hava şartlarımız aynı gibi. Yazışmalardan çıkardığım sonuçlar ve kurumlarla yaptığımız değerlendirmelerle yarın şöyle yapalım diyoruz. Birçok atmacamız yarın ilk kez karne alacak ve o heyecanı okulda yaşamak istiyor. Yine birçok atmacamız son gün okullarında öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor. Bu ve benzeri nedenlerle hava şartları nedeniyle yarın da tatil ancak yukarıdaki nedenlerden dolayı okula gitmek isteyen ve buna imkanı olan öğrenciler için okullar açık. İdareci ve öğretmenlerimizin okullarda sevgili öğrencileri için hazır olmasına karar verilmiştir.\"
ŞIRNAK <br><br>Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 21 Ocak Cuma tatil edildiği bildirildi.<br><br>Açıklamada, tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
BİNGÖL<br><br>Bingöl’de iki gündür etkisini gösteren kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında ‘ulaşımda aksama, buzlanma ve don’ olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.<br><br>Açıklama ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
ARTVİN<br><br>Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir kez daha ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Cuma günü ile birlikte eğitime bir hafta ara verilmiş oldu.<br><br>Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili Öğrenciler Olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime verilen ara 21.01.2022, Cuma günü 1 (bir) gün daha uzatılmıştır. Başarı dileklerimle iyi tatiller dilerim” ifadelerine yer verdi.<br><br>Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin ardından Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu. Bununla birlikte öğrenciler ara tatiline bir hafta erken girmiş oldu.
HAKKARİ <br><br>Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.<br><br>Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, \"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 21 Ocak cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir\" ifadesi kullanıldı.<br><br>
Yarın bazı illerde okullar tatil edildi
Yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...
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AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.<br>
Cumartesi ve pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor.<br>
İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.<br>
İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.<br>
AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.<br>
İstanbul'a İzlanda kışı geliyor: Kuvvetli kar uyarısı yapıldı
İstanbul'un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar cuma akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.