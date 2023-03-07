Valilik vatandaşları uyardı: Kayseri'deki depremde 'takipçi' fırsatçılığı

Kayseri'deki deprem sonrası asılsız paylaşım yapan kullanıcılar tespit edildi. (Arşiv)
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarından takipçi kazanmak veya başka gayelerle asılsız paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Takipçi kazanmak için asılsız paylaşım
Takipçi kazanmak için asılsız paylaşım
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama "
07.03.2023 tarihinde merkez üssü ilimiz İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi olan 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka gayelerle yapmış oldukları asılsız paylaşımların, vatandaşlarımız arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle de vatandaşlarımızın, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları, valiliğimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.
" denildi.
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