Valilikten Nemrut'a giden vatandaşlara 'bozayı' uyarısı

"Ziyaretçilerin Kaldera bölgesinde güvenli ve doğayla uyumlu bir deneyim yaşamaları adına bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz: Kaldera içerisinde yaşayan bozayıların doğal yaşam ortamlarında onlara zarar verilmemesi için yaban hayvanı olan Boz ayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır, bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir. Olası orman yangınlarına sebebiyet vermemek için alanda kesinlikle ateş ve mangal yakılmaması önemle rica olunur. Çevrenin korunması açısından bu konuya hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Çöpler doğaya bırakılmamalı, atıklar uygun şekilde toplanmalıdır. Ayrıca krater gölünde boğulma tehlikesine karşı göle girilmemesi önem arz etmektedir. Halkımızın güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için özveriyle görev yapan Jandarma, Orman İşletme, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerimizin uyarılarına riayet edilmesi, büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki Nemrut Kalderası sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken bir doğal mirastır. Doğayı birlikte koruyalım."