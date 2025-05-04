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Valilikten Nemrut'a giden vatandaşlara 'bozayı' uyarısı

Valilikten Nemrut'a giden vatandaşlara 'bozayı' uyarısı

19:104/05/2025, Sunday
G: 4/05/2025, Sunday
DHA
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Bitlis Valiliği, Nemrut'a giden vatandaşları kış uykusundan uyanan 'bozayılar' konusunda uyarıda bulundu.
Bitlis Valiliği, Nemrut'a giden vatandaşları kış uykusundan uyanan 'bozayılar' konusunda uyarıda bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte Bitlis'te piknikçiler de Nemrut Krater Gölü'ne gitmeye başladı. Ancak Bitlis Valiliği, bölgeye giden piknikçilerin burada yaşayan ayılarla karşı karşıya gelmemeleri için uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada bozayılara kesinlikle yaklaşılmaması ve onların elle beslenmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada bu davranışların, ayıların doğal beslenme düzenine zarar verdiği kaydedilerek vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz ettiği de aktarıldı.

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki
Nemrut Krater Gölü
'ne giden piknikçileri,
kış uykusu
ndan uyanan
bozayılar
konusunda uyardı.

Tatvan sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

Bozaayılar vatandaşların ilgi odağı oluyor

Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar ise bölgeye giden vatandaşların ilgi odağı oluyor. Kış aylarının bitmesi ve Nemrut Krater Gölü yolunun açılmasıyla birlikte bölgeye giden piknikçilerin burada yaşayan ayılarla karşı karşıya gelmemeleri için
Bitlis Valiliği
tarafından uyarı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde yer alan doğa harikası
Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı
(Nemrut Krater Gölü) yolunun 02.05.2025 tarihi itibariyle İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Valilik uyardı: Can güvenliği açısından tehlikeli

"Ziyaretçilerin Kaldera bölgesinde güvenli ve doğayla uyumlu bir deneyim yaşamaları adına bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz: Kaldera içerisinde yaşayan bozayıların doğal yaşam ortamlarında onlara zarar verilmemesi için yaban hayvanı olan Boz ayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır, bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir. Olası orman yangınlarına sebebiyet vermemek için alanda kesinlikle ateş ve mangal yakılmaması önemle rica olunur. Çevrenin korunması açısından bu konuya hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Çöpler doğaya bırakılmamalı, atıklar uygun şekilde toplanmalıdır. Ayrıca krater gölünde boğulma tehlikesine karşı göle girilmemesi önem arz etmektedir. Halkımızın güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için özveriyle görev yapan Jandarma, Orman İşletme, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerimizin uyarılarına riayet edilmesi, büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki Nemrut Kalderası sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken bir doğal mirastır. Doğayı birlikte koruyalım."



#Nemrut Krater Gölü
#Bitlis
#Bozayı
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