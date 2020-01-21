Van'da şüphe üzerine durdurulan araçtan çıktı: Ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu ele geçirildi Van'da şüphe üzerine durdurulan araçtan çıktı: Ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu ele geçirildi Van'da, ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu (common myna) ele geçirildi. Görevliler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşlar, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber Merkezi 21 Ocak 2020, 17:30 Son Güncelleme: 21 Ocak 2020, 17:37 AA