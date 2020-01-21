Gündem Vanda şüphe üzerine durdurulan araçtan çıktı Ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu ele geçirildi
VAN

Van'da şüphe üzerine durdurulan araçtan çıktı: Ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu ele geçirildi

Van'da şüphe üzerine durdurulan araçtan çıktı: Ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu ele geçirildi

Van'da, ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu (common myna) ele geçirildi. Görevliler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşlar, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber Merkezi AA
Araçtan bulunan kuşlar.
Araçtan bulunan kuşlar.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolu Balaban yol kontrol noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

AA
Ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu (common myna) ele geçirildi.

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HAYAT
Değeri yaklaşık 25 bin lira olan 'tukan' cinsi kuş ele geçirildi

Aramada, ticareti yasak türlerden 75 çiğdeci kuşu bulundu. El konulan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

AA
Van-Bitlis kara yolu Balaban yol kontrol noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonetten çıkan kuşlar.

Görevliler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşlar, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

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AA
Aramada, ticareti yasak türlerden 75 çiğdeci kuşu bulundu. El konulan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarının korunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Kuşların beslenmesini sağladık. Yaptığımız müdahalelerin ardından kuşları, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik" dedi.

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