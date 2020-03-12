Vatandaşların dikkatine: Marketlere akın etmeyin, hepsi israf olacak Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından başta İstanbul'daki marketlerde satış patlaması yaşandı. Gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler rafları boşalttı. Makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünleri tükendi. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır' uyarıları da dikkat çekti. Ancak yetkililer bu telaşın gereksiz olduğunu, alınanların çoğunun israf olacağını söyledi.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 09:21 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 09:43 DHA