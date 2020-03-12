Vatandaşların dikkatine: Marketlere akın etmeyin, hepsi israf olacak
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından başta İstanbul'daki marketlerde satış patlaması yaşandı. Gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler rafları boşalttı. Makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünleri tükendi. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır' uyarıları da dikkat çekti. Ancak yetkililer bu telaşın gereksiz olduğunu, alınanların çoğunun israf olacağını söyledi.
İstanbul'daki marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, koronavirüs tehdidiyle başka ülkelerde stokları tüketenleri ayıplarken aynısının Türkiye'de yaşanmasını kabullenemediğini söyledi. İhtiyaçtan fazlasının alınmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir" ifadelerini kullandı.
Raflar boşalınca stokçuların elindeki malları daha pahalıya piyasaya süreceğini belirten Ağaoğlu, "Aslında bu suç. Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu'nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek, haksız ticari uygulama kapsamındadır ama asıl görev tüketiciye düşüyor. Tüketici, tüketmemekten gelen gücünü kullanmalı" dedi.
Alo 175 tüketici hattına şikayet edin
Ağaoğlu, "Rafları boşaltmak bir tarafa, alabileceği ihtiyacın asgarisini almalı ki şu dönemde gerek cerrahi maskelerde, gerek hijyen ürünlerinde veya kuru bakliyatta, gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan stokçular başarılı olamasınlar. Bunları Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmek de hepimizin görevi. 'Alo 175 Tüketici Hattı' var. Oraya da şikayet edilebilir" ifadelerini kullandı.