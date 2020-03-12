Gündem Vatandaşların dikkatine Marketlere akın etmeyin, hepsi israf olacak
İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşların dikkatine: Marketlere akın etmeyin, hepsi israf olacak

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından başta İstanbul'daki marketlerde satış patlaması yaşandı. Gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler rafları boşalttı. Makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünleri tükendi. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır' uyarıları da dikkat çekti. Ancak yetkililer bu telaşın gereksiz olduğunu, alınanların çoğunun israf olacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs yüzünden panikleyen halk, marketlere akın etti.
Koronavirüs yüzünden panikleyen halk, marketlere akın etti.

İstanbul'daki marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, koronavirüs tehdidiyle başka ülkelerde stokları tüketenleri ayıplarken aynısının Türkiye'de yaşanmasını kabullenemediğini söyledi. İhtiyaçtan fazlasının alınmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar rafları boşalttı.

Koronavirüs paniği kolonya satışlarını patlattı
FOTOĞRAF 24
Title
Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektanlara yöneldi.
Title
Eczanelerde dezenfektan bulmakta sıkıntı çekenler çareyi 80 derece kolonya almakta buluyor.
Title
Kolonya satan dükkanlar adeta vatandaşların akınına uğruyor.
Title
İstanbul Beşiktaş'ta eczanesi olan Fulya Sütsever, 2 aydır zaten maske çok satılıyordu. Şimdi alkol içeren el dezenfektanı ve kolonya çok satılıyor. Bir de bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar çok satılıyor.
Title
Eczaneden maske ve kolonya alan Seda Yılmazmaden isimli vatandaş ise “Olayın etkisi altındaydık, dün akşam da duyunca daha da çok etkilendim. Oğlumu, torunumu, kendimi düşündüm. Onun için bunları aldım dedi.
Title
İzmit Kocaeli'de 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında, da yoğunluk oluşturdu. Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi Emine Olguntürk, Bugün hazırlıksız yakalandık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız dedi.
Title
Yalova’da ise benzer manzaralar vardı.
Title
Kolonya satışı yapan bir işletmenin sahibi olan Leyla Dilsizoğlu, “Keşke gelmeseydi, ama maalesef geldi. Bu da beraberinde limon kolonyasına olan rağbeti artırdı dedi.
Title
Dezenfektan da tercih edenler olduğunu belirten Dilsizoğlu, Vatandaşlar ağırlıklı olarak 70 ve 80 derece limon kolonyasına yöneliyorlar. Unutulmamalı ki öncelikle ellerimizi yıkayacağız, sonra kolonya kullanacağız” ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüs paniği kolonya satışlarını patlattı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, 90 gün sonra ilk kez Türkiye'de görüldü. İsmi açıklanmayan 60 yaşındaki bir erkekte koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından yurdun dört bir yanında, vatandaşları korku sardı. Eczanelere akın eden vatandaşlar bol bol maske, eldiven, el dezenfektanı ve ıslak mendil aldı, en çok kolonya tercih edilirken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu

Stokçuların ekmeğine yağ sürmeyin

  • Raflar boşalınca stokçuların elindeki malları daha pahalıya piyasaya süreceğini belirten Ağaoğlu, "Aslında bu suç. Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu'nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek, haksız ticari uygulama kapsamındadır ama asıl görev tüketiciye düşüyor. Tüketici, tüketmemekten gelen gücünü kullanmalı" dedi.

Alo 175 tüketici hattına şikayet edin

Ağaoğlu, "Rafları boşaltmak bir tarafa, alabileceği ihtiyacın asgarisini almalı ki şu dönemde gerek cerrahi maskelerde, gerek hijyen ürünlerinde veya kuru bakliyatta, gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan stokçular başarılı olamasınlar. Bunları Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmek de hepimizin görevi. 'Alo 175 Tüketici Hattı' var. Oraya da şikayet edilebilir" ifadelerini kullandı.

2 ay direnelim

2 ay direnelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama.
Haziranda biter

Haziranda biter

SARS'ı bulan bilim adamı tarih verdi.
İsyan ettiren görüntü!

İsyan ettiren görüntü!

​'Fiyatları biz artırmadık kimse fırsatçılık yapmasın.'
Akılalmaz yöntem

Akılalmaz yöntem

​Yunan askerinden sınırda tepki çeken hareket.
'Hemen<br>tatil doğru değil'

'Hemen
tatil doğru değil'

YÖK Başkanı 'koronavirüs tatilini' değerlendirdi.
Etkinlikler iptal

Etkinlikler iptal

​MEB'den flaş koronavirüs kararı.

Gaz faturamız<br>yüzde 30 düşebilir

Gaz faturamız
yüzde 30 düşebilir

​6 ila 9 ay içerisinde yansıması bekleniyor.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

Yasak kararını listede bile olmayan Türkiye'yle duyurdular.
Canlarını yakarız!

Canlarını yakarız!

Bakan Akar'dan ateşkes sonrası rejime sert uyarı.
Evden<br>çalışın mesajı

Evden
çalışın mesajı

Koronavirüs sonrası çalışanlarını eve gönderiyorlar.
Krizi<br>fırsata çevirdiler

Krizi
fırsata çevirdiler

Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor.
6.7 milyon kişi etkilenebilir

6.7 milyon kişi etkilenebilir

İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklama.
Fiyatlar sabitlenmeli!

Fiyatlar sabitlenmeli!

​Dezenfektan ürünlerinde fahiş fiyatlar ortaya çıktı.
Altıncı kattan<br>düştü ölmedi

Altıncı kattan
düştü ölmedi

​Vatandaşlar dakikalarca tenteyi tutup itfaiyeyi bekledi.
Gören<br>bir daha bakıyor

Gören
bir daha bakıyor

​Yerli ve milli arabanın maketi sürücüleri uyarıyor.
3 üründe<br>yüzde 300 artış!

3 üründe
yüzde 300 artış!

​Koronavirüs paniği sonrası satışları patladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.