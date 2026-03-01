Yeni Şafak
Vesayet odağı kalmadı

04:001/03/2026, Pazar
28 Şubat'ın en utanç verici uygulamalarından biri 'İkna Odaları'ydı. Üniversitede okumak isteyen başörtülü kızlara, başlarını açmaları için bu odalarda baskı kuruluyordu. 28 Şubat’ın yıl dönümünde birçok ilde merkezi noktalara “28 Şubat’ta ikna edemediğiniz anaların evlatlarıyız” yazılı pankartlar asıldı.
28 Şubat'ın en utanç verici uygulamalarından biri 'İkna Odaları'ydı. Üniversitede okumak isteyen başörtülü kızlara, başlarını açmaları için bu odalarda baskı kuruluyordu. 28 Şubat’ın yıl dönümünde birçok ilde merkezi noktalara “28 Şubat’ta ikna edemediğiniz anaların evlatlarıyız” yazılı pankartlar asıldı.

Türkiye demokrasisinde kara bir leke olarak hafızalara kazınan 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 29 yıl geçti.

O dönem özgürlükleri kısıtlanan, meslekleri ve eğitim hayatları ellerinden alınanlar, büyük mağduriyet yaşadı. O karanlık günlerin yıl dönümünde devlet yönetimi ve siyasilerden anlamlı mesajlar geldi.

MEŞRUİYETİN YEGANE KAYNAĞI MİLLİ İRADEDİR

28 Şubat döneminde askeri ve sivil vesayetçi kurumlarla, milli iradenin tahakküm altına alınmak istendiğini belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Türkiye demokrasisi, geçmişin yanlışlarıyla yüzleşip dersler çıkarabildiği ölçüde güçlendi. Meşruiyetin yegane kaynağı milli iradedir. Devletin tüm kurumları, hiçbir vatandaşını kimliği, kıyafeti, kanaati ve yaşam tarzı üzerinden dışlamayan bir işleyişi sürdürmek zorundadır. Toplumsal barışın temeli, farklılıklarımızı çatışma sebebi değil, ortak zenginliğimiz olarak görmektir. Bugünkü görevimiz, adalet duygusunu tahkim eden, milli hassasiyetlerimizi koruyan ve özgürlükleri genişleten zemini kararlılıkla büyütmektir. Artık ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek hiçbir müdahale zemini, hiçbir vesayet odağı kalmamıştır. Milletimiz her türlü darbe girişimine karşı durarak, geleceği kardeşlik ve dayanışma ruhuyla inşa etmeyi sürdürecektir.”

Bu topraklarda son sözü her zaman millet söyler

  • AK Parti tarafından, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırlandı. AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Baskının, ayrımcılığın, millete karşı efendilik taslamanın meşru sayıldığı günler artık geride kalmıştır" sözlerine yer verildi. Paylaşımda, "Milli iradenin darbeyle sınandığı 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" ifadeleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ülkede hiç kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyiz" sözlerinin de yer aldığı videoda, 28 Şubat döneminde uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin eylemler ve yaşanan süreç ile sonrasında AK Parti'nin kurulması ve iktidara gelmesiyle kadınların hayatında yaşanan dönüşüm aktarıldı. Bu süreç, şu ifadelerle anlatıldı: "Bu ülke, sandıkla yükselen iradenin darbelerle sınandığı günler gördü. Ve takvimler 28 Şubat'ı gösterdiğinde, bu darbe zincirine yeni bir halka eklendi. Bu kez tankların gürültüsü yoktu belki ama yaşananlar, koca bir neslin hafızasına kazınacak derin izler bıraktı. Manşetlerle yön verilen bir gündem vardı. Kararlar sandıkta değil, milletin gözünden uzak masalarda alınıyordu. Tam da bu dönemde başka bir yol belirginleşti. Kararlılıkla büyüyen bir itiraz. Bu iradeyi susturmaya kalktılar, konuştu; durdurmaya kalktılar, koştu; boyun eğdirmeye kalktılar, dimdik durdu. Çünkü bu millet ezelden beri kendi yolunu kendi çizerek var oldu. Bu topraklarda son sözü her zaman millet söyler."

Millet zincirleri kırana inandı

* AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala
: “28 Şubat'ın karanlık gölgesi 2010 yılında tarihin çöplüğüne gömüldü. Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki tüm engeller tek tek kaldırıldı. Çünkü bu millet, kendisine zincir vuranlara değil, zincirleri kıranlara inandı. 28 Şubat'ı özlemle ananlar istedikleri kadar eski günleri arasınlar, Türkiye, özgürlükleri kısıtlayan değil, özgürlükleri genişleten bir anlayışla yoluna devam ediyor. Bu topraklarda artık, milletin iradesi hüküm sürüyor.”
* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
“28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişim ülkemize dönük kötülük ve düşmanlık projesiydi. 28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi. ‘Bin yıl sürecek’ denen kirli zihniyet milletin vicdanında mahkum edildi. Ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine kötülük peşinde koşanların cevabı tarih önünde verilmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:
“Darbeciler hemen her darbe sürecinde, yaptıkları fiili legalize etmek için TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesini gerekçe göstermişlerdir. ‘İç Hizmet Kanunu 35. madde, Cumhuriyeti koruyup kollama görevini de Silahlı Kuvvetlere vermiştir’ demek suretiyle. Yani bir kanun maddesine dayanarak Anayasa'yı rafa kaldırmışlar. Biz temizlik yaptık, bütün bunları kaldırdık. Hiç kimseye mevzuatımızda böyle bahane üretecek bir düzenleme bırakmadık.”
* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman:
“O dönem millet iradesini gölgelemeye çalışan anlayış, toplumun değerlerini yok sayıp Türkiye'nin demokratik yürüyüşünü durdurmaya çalıştı. Bugün bize düşen görev, geçmişte yaşananları unutmadan demokrasimize, özgürlüklerimize ve millet iradesine daha güçlü sahip çıkmaktır, demokratik reformları kurumsallaştırmaktır. Çünkü bu ülkenin gerçek sahibi de geleceğini belirleyecek olan da aziz milletimizin kendisidir.”




#28 Şubat
#Tarih
#toplum
#AK Parti
