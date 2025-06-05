Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Yasak olmasına rağmen yola çıktı, cezayı yedi

Yasak olmasına rağmen yola çıktı, cezayı yedi

00:425/06/2025, Thursday
IHA
Sonraki haber
Düzce'de polis ekipleri yasak çerçevesinde kamyonlara ve tırlara yönelik denetim yaptı.
Düzce'de polis ekipleri yasak çerçevesinde kamyonlara ve tırlara yönelik denetim yaptı.

Düzce'de Kurban Bayramı sebebi ile il genelinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için büyük araçların Ankara istikametine geçişini 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar yasaklandı. Ancak bu yasağa uymayan bir tır sürücüsüne polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak için, büyük araçların geçişinin yasaklandığı Düzce'de, yola çıkan tır sürücüsüne polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Düzce Valiliği Kurban Bayramı sebebi ile il genelinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için büyük araçların Ankara istikametine geçişini 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar yasaklandı. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Polis ekipleri de yasak çerçevesinde kamyonlara ve tırlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler çerçevesinde Gümüşova mevkiinde yapılan çalışmada istisnaların dışında taşıma yaptığı tespit edilen tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Trafiğin daha rahat akışının sağlanması için ekiplerin denetimleri ise devam edecek.



#Düzce
#Kurban Bayramı
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü mesajları 2025: En güzel anlamlı, dualı, özel ve resimli arefe günü mesajları sözleri