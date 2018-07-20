Yatağan’da göçük

12 işçi enkaz altında kalırken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarılan işçiler Ertuğrul Katı, Alim Deyrek, Ferdi Kırıkoğlu, İlker Zeki, Ramazan Tatar, Mustafa Ali Güneş, Ramazan Dokucu, Sezai Demirtaş ve Özkan Ozan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Muğla Valisi Esengül Civelek, “Santraldeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.