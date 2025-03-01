Yetim Vakfı bu yıl da Ramazan'ı çocuklarla birlikte karşılayıp hediyeler dağıttı

“Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla bu yılki Ramazan Faaliyetlerine başlayan Yetim Vakfı, merhamet ve iyilik mevsimini çocuklara hissettirebilmek, onlara Ramazan’ın heyecanını yaşatabilmek için bu yıl da Ramazan Karşılama Şenliği düzenledi. Etkinliğe katılan çocuklar Ramazan ayını coşkuyla karşıladı.

Hediyelerle çocuklar sevindirildi

Nostaljik minibüsle Fatih, Kariye'de bulunan Yetim Vakfı Genel Merkezi’nden yola çıkan gönüllüler, Eyüpsultan'a geldi ve Eyüpsultan Camii önünde çocuklara içlerinde çeşitli hediyeler olan çantalar dağıttılar.

Çocuklara Ramazan ayı boyunca kullanabilecekleri çocuk seccadesi, zikirmatik, başörtü-takke, Ramazan ayına özel eğitim materyalleri, balon ve şekerlemeler hediye edildi.

Etkinliğe öncülük eden Yetim Vakfı gönüllüleri “Bugün burada, huzur içinde Ramazan’ı karşılıyoruz. Ancak Gazze’de çocuklar, savaşın gölgesinde büyümek zorunda kalsalar da çadırlarını süsleyerek, ellerindeki kısıtlı imkânlarla Ramazan sevincini yaşamaya çalışıyorlar.

Onların bu mücadelesine destek olmak ve Ramazan’ın ruhunu tüm çocuklarla paylaşmak için buradayız. Bu mübarek ayda, Ramazan’ın getirdiği kardeşlik bilinciyle tüm mazlum coğrafyalardaki çocukların dualarına ortak olmayı diliyoruz” açıklamalarında bulundu.