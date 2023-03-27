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Yine beyaz kum faciası: Çalışmalar durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin önündeki sahile beyaz kum dökümüyle ilgili yapılan çalışmalar zabıta ekipleri tarafından durduruldu. İşletme hakkında tutanak tutulup, dökülen kumun kaldırılması için uyarıda bulunuldu.

14:34 . 27/03/2023 Pazartesi
DHA
İşletme hakkında tutanak tutulup, dökülen kumun kaldırılması için uyarıda bulunuldu.

İşletme hakkında tutanak tutulup, dökülen kumun kaldırılması için uyarıda bulunuldu.

Bodrum Belediyesi'ne Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi'ndeki bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekolojik dengeye ve insan sağlığına zarar verebileceği için döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.


Kum kaldırılacak

Sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğü tespit edilip, tutanak düzenlendi. Dökülen maddenin belirlenmesi amacıyla alınan örnekleri ilgili kurumlara iletildi. Laboratuvarda yapılacak tahlil sonuçlarına göre yasal işlemler başlatılıp, dökümü gerçekleştirdiği saptanan kişi ve işletmelere gerekli yaptırımların uygulanması sağlanacağı bildirildi. Öte yandan dökülen kumun kaldırılması için işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgili birimlerimizin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını korumak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir" dedi.



#muğla
#bodrum
#Ahmet Aras
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