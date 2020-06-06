YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri bugün açık

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi Twitter hesabında yapılan duyuruda, bugün 10:00-17:00 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.

Mesajda, “15 yaşını tamamlayanlar, anne, baba, veli veya vasisi ile T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla başvurularını yapabilecekler” denildi.