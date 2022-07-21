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EĞİTİM

YÖK'ten inceleme: Vakıf üniversitelerinde hak ettiği ücreti almayan öğretim elamanları adına işlem başlatılacak

YÖK Başkanlığından, "Şikayet üzerine 9 vakıf yükseköğretim kurumuna yönelik inceleme başlatılmış, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği anlaşılmıştır" açıklaması geldi.

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Haber Merkezi AA
YÖKten inceleme: Vakıf üniversitelerinde hak ettiği ücreti almayan öğretim elamanları adına işlem başlatılacak ​
Arşiv.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 9 vakıf üniversitesinde yapılan inceleme sonucunda bazı vakıf yükseköğretim kurumlarında, kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediğinin ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığının anlaşıldığını bildirdi.

YÖK'ten yazılı açıklama

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 8. maddesine 7243 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır." hükmünün eklendiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu hükmün, kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.
  • Bu süreçte vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin YÖK Başkanlığına gelen şikayet dilekçelerinin hızla değerlendirmeye alındığı kaydedilen açıklamada, konu hakkında 9 Şubat 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda; vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılması kararı alındığı bildirildi.
  • İlgili kararın vakıf yükseköğretim kurumlarına 2 Mart 2022 tarihinde tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Diğer taraftan basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler ile akademik personelden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikayetler üzerine 3 Mart 2022 tarihli ve 5 Nisan 2022 tarihli yazılarımızla toplam 9 vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Söz konusu incelemeler Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır.
  • İnceleme raporlarında yer alan tespitlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı anlaşılmıştır.
  • Söz konusu tespitler çerçevesinde Kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır."

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