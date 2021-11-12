Yürek dayanmaz

İstanbul’da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz (28), memleketi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından önceki gün memleketi Ankara’ya getirildi. Dün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii’nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede taziye dileklerini babası Avni Cengiz ile nişanlısı kabul etti.

OYNAT 01:00 Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı ağlayarak anlattı: Pazar günü alıp gelecektim onu ben İstanbul'da samuray kılıcıyla uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, 'İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş.



Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 ay oldu nişanlıydık. Görevi çıkmasa zaten İstanbul'a, evlenecektik.' ifadelerini kullandı.



Mimar Başak Cengiz'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti. Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı. BiP'te paylaş

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Başak Cengiz

CENAZE ARABASIYLA GELDİ

Ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, “Kendisini bilmez birinin saldırına uğradı ve hayatını kaybetti. Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı ve konunun takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Hatta idam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu” dedi.

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GELİN OLACAKTIN YAVRUM

Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, ‘Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim’ diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. Başak Cengiz’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çantası kan içindeydi