Yürek dayanmaz

İstanbul’da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz (28), memleketi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından önceki gün memleketi Ankara’ya getirildi. Dün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii’nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede taziye dileklerini babası Avni Cengiz ile nişanlısı kabul etti.
CENAZE ARABASIYLA GELDİ
Ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, “Kendisini bilmez birinin saldırına uğradı ve hayatını kaybetti. Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı ve konunun takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Hatta idam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu” dedi.
GELİN OLACAKTIN YAVRUM
Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, ‘Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim’ diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. Başak Cengiz’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çantası kan içindeydi
- Kızının cenazesini Adli Tıp’tan alan acılı baba Avni Cengiz, “Ataşehir’de otelde kalıyordu. Çalışırken mesaiye kalıyor. Gelirken saldırıya uğruyor. Çantası kan içindeydi. Safranbolu’da Karabük Üniversitesi Mimarlık’tan mezundu. Kendi halinde merhametli bir insandı. Çok vahşice öldürüldü. Pazar günü Ankara’ya geri dönecekti” dedi.