Zehir tacirleri polisten kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince A.Ç ve M.C isimli şahıslar a yönelik operasyon yapıldı. Her iki şahsa yapılan operasyonda 16 bin 660 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.