Gündem Zehir tacirlerine büyük darbe Bir yılda 165 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
ANKARA

Zehir tacirlerine büyük darbe: Bir yılda 165 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Zehir tacirlerine büyük darbe: Bir yılda 165 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı "Uyuşturucuyla mücadelenin son yıllardaki serüveni" başlıklı paylaşımda, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmaların grafiklerine yer verdi.

"Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri" verilerini paylaşan Soylu, 2011'de 2,1, 2019'da 69, geçen yıl ise 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyon sayısı 158 bin 960'a çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucu operasyonları" ile ilgili paylaştığı verilerde ise 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını kaydetti.

Paylaşımında, "Doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümler" ile ilgili rakamlara da yer veren Soylu, 2016'da 920, 2019'da 342, geçen yıl ise 314 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bakan Süleyman Soylu, bir başka grafikte de "Uyuşturucu suçlarından tutuklananlar"ın sayısına yer verdi. Süleyman Soylu, uyuşturucu suçlarından, 2011'de 8 bin 770 kişi tutuklanırken, bu sayının geçen yıl 23 bin 693 kişi olduğunu bildirdi.

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