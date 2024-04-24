Zeki Yiğit Danıştay başkanlığına yeniden seçildi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle saat 14.00'te başkanlık seçimi yapıldı.
7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.
Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gitti ve Yiğit yeniden 4 yıllığına Danıştay Başkanı seçildi.
Adaylık başvurusu yapanlar arasında Yiğit'in yanı sıra 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyordu.