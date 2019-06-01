Zeytinlik talanı

Zeytinlik özelliğini yitirmiş alanları sanayiye kazandırmayı öneren AK Parti’ye karşı çıkan CHP’nin maskesi düştü. “Zeytinlikleri imara açtırmayız” diye eylemden eyleme koşan CHP’liler, Balıkesir Edremit’te tam bir zeytinlik katliamı ve imar vurgununa imza attı. Vurgunun aktörleri tanıdık. CHP’nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Balıkesir’in Edremit ilçesinden binlerce metrekare zeytinlik aldı. CHP’li belediyesi ise zeytinlikleri imara açtı.

Yeni Şafak, CHP’li belediyenin büyük bir imar yolsuzluğuna imza attığı bölgeyi yerinde inceledi.

VİLLA İMARI ALDILAR

CHP’lilerin milyonluk imar rantının temeli 3 yıl önce atıldı. CHP’li Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve CHP’li Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş, Erdemit’e bağlı Güre Mahallesi’nde 5 parsel zeytinlik arsa satın aldı. Toplam 16 dönümü aşan bu parseller üzerinde CHP’li Edremit Belediyesi tarafından değişiklik yapıldı. 13 Haziran 2017’de alınan belediye meclisi kararıyla zeytinlikler imarlı arsa niteliğine sokuldu. Bu kararla zeytinlik parsellerin üzerine 2 katlı villa yapımı için yol açıldı.

Kamil Saka - Hasan Akgün - Mehmet Murat Çalık / Eski Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın imar kıyağının ardından CHP’li belediye başkanları bölgeden arazi kapatma yarışına girişti.

İKİNCİ JEST İMAR ARTIŞI

İkinci hamle ise parsel birleştirme oldu. İmara açılan bazı parseller yine belediye meclisi kararı ile birleştirilerek tek parsel haline getirildi, araziyi ikiye bölen yol kaldırıldı. Yine Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan başvuru ile İmamoğlu’nun arazisinde imar artışına gidildi. 10 bin 947 metrekare olan konut yapım alanı, 13 bin 404 metrekareye çıkarıldı. Yani İmamoğlu’nun arazisinde 2 bin 457 metrekare konut artışına gidildi.

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BAŞKAN HASAN AKGÜN DE KOMŞU

CHP’li İmamoğlu’nun Balıkesir’deki arazileri sadece bunlarla da sınırlı değil. İmamoğlu’nun bölgede toplam 18 parsel arazisi var. Aynı bölgede zeytinlikken arsaya çevrilen diğer parsellerin malikleri de tanıdık. CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aynı bölgede 17 parsel arazisi var. Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun arazisi ise tam 60 dönüm ve imara açık. Üzerine 4 villa kondurulan arazi gerçekte hala zeytinlik ve üzerinde çok sayıda ağaç var.

ONLARCA ZEYTİN AĞACINI KESTİLER

Atatürk tarafından çıkarılan Zeytinlik Kanunu zeytinliklerin korunması için sert kurallar öngörüyor. Kanunda zeytinlik alanların daraltılamayacağı belirtiliyor. Belediye imar hudutlarında bulunan ve imara açılması zaruri olan yerler istisna tutuluyor. İmamoğlu ve diğer CHP’lilerin arazilerinde böyle bir durum söz konusu değil. 3 zeytinlik de mahallenin dışında ve yine çevreleri de zeytinlik. İmar izni alabilmek için diğer bir istisna ise arazinin ‘zeytinlik vasfını yitirmiş’ olması. CHP’liler arazilerini bu kapsama sokmak için onlarca zeytin ağacını katletse de arazilerde kesilmeyi bekleyen onlarca zeytin ağacı var. Ancak Yeni Şafak’ın Balıkesir’e giderek fotoğrafladığı zeytin ağaçları kağıt üzerinde yok gösteriliyor.

CHP’Lİ BELEDİYE ZETİNLİĞİ İMARA AÇTI

Her yıl 17 Ağustos’ta Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen binlerce vatandaş sarıkız efsanesinin doğduğu köye gelerek etkinliklere katılıyor. Kaz Dağları Milli Parkına sıfır mesafede olan köy, yakın zamana kadar kullanılıyorken, 12 Eylül yönetimi ormanlara zarar veriyor gerekçesiyle keçi besiciliğini yasaklayınca köylü keçisini besleyemedi ve şu anki Güre köyüne indi. Efsanelere konu olan ve eski metruk evler ile 500 yıllık bir cami minaresinin bulunduğu köy CHP’li belediyece imara açıldı.

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Eski başkanın lüks villası

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li belediye başkanları ve meclis üyelerinin imarlı arazinin bulunduğu Güre’ye giden Yeni Şafak ekibi, tarihin yok edilişine de tanıklık etti. CHP’li belediye başkanlarının imarlı arazisinin üst kısmında, yürüme mesafesinde bulunan geçmişi efsanelere dayanan Kavurmacılar köyü bulunuyor. Sarıkız efsanesinin doğduğu ve “Sarıkızın köyü”olarak bilinen, Kaz Dağları Milli Parkı’nın bitişiğinde olan köy CHP’nin imar rantından payını almış. Zeytinlikleri imara açan CHP’li Edremit eski belediye başkanı Kamil Saka sit alanı olması gereken köyü imara açarak kendisine de lüks bir villa yaptı.

Yolu da araziye kattılar

İmara açılan zeytinliklerde ağaç katliamı yapan CHP’liler bununla da yetinmedi. Arazilerini büyütmek için bazı parseller belediye meclisi kararı ile birleştirilerek tek parsel haline getirildi, araziyi ikiye bölen yol kaldırıldı.

İmamoğlu’nun 18 parseli var

Ekrem İmamoğlu

Zeytinlik arazileri CHP’li Edremit Belediyesi tarafından imara açıldı. Ardından CHP’liler bölgeden peş peşe arazi satın almaya başladı. Ekrem İmamoğlu’nun bölgede toplam 18 parsel arazisi var.

Villa için ağaçları katlettiler



CHP’li Edremit Belediyesi, 13 Haziran 2017’de alınan belediye meclisi kararıyla zeytinlikler imarlı arsa niteliğine sokuldu. Ardından villa inşa edilmesi için sistematik ağaç katliamı başladı.

Deniz manzaralı rant sahası



Kazdağları’na sınır olan ve deniz gören rant arazisinden CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık binlerce metrekare zeytinlik alıp villa yapmaya başladı.

Ormanın tabelası kaldı



Ağaç katliamı yapılan bölgede, burasının ağaçlandırma sahası olduğuna dair bir tabela yer alıyor.