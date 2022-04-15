Kâbe'nin bir duvarında bulunan Hacerü'l-esved taşı, tıpkı Kâbe gibi Müslümanlar açısından kutsal sayılıyor. Peki Hacerü'l-esved nedir? Kâbe'ye kim tarafından konuldu? Neden kutsal sayılıyor?
HACERÜ'L ESVED
- Her yıl hac ve umre ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye giden Müslümanlar, Kabe'yi tavaf eder ve Hacerü'l-esved taşını selamlar.
- Hacerü'l-esved, Arapça’da “siyah taş” anlamına gelir.
- Yerden 1,5 m. kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı bilinmekte.
- Hacerü'l-esved’in Hz. İbrâhim tarafından Kâbe’nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği konusunda ittifak etmekle birlikte bu taşın menşei, tarihçesi ve mahiyeti hakkında, birçoğu zayıf isnatlara dayanan, bazıları aynı zamanda sembolik bir anlam taşıyan çeşitli rivayetler anlatılıyor.
- Hacerü'l-esved’in Hz. İbrâhim tarafından Kâbe’nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği konusunda ittifak etmekle birlikte bu taşın menşei, tarihçesi ve mahiyeti hakkında, birçoğu zayıf isnatlara dayanan, bazıları aynı zamanda sembolik bir anlam taşıyan çeşitli rivayetler anlatılıyor.
- Kâbe’nin zaman içinde sel ve yangın gibi çeşitli âfetlere, ayrıca insanların saldırılarına mâruz kalmasının sonucunda Hacerü'l-esved’de bazı hasarlar ve parçalanmalar meydana geliyor, ancak her defasında bu parçalar büyük bir titizlikle yerlerine yapıştırılarak korunuyor.