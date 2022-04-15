Hacerü'l-esved

Ekonomi

Bakan Kurum: Hazineye ait taşınmazların mülkiyet sorunlarını çözüyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hazineye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşların mülkiyet sorunlarını çözeceklerini belirterek, başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi. Kurum, "Hazineye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.