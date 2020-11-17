16 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

16 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 16 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı diye araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları, yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi "Sefirin Kızı" izleyicisinin karşısına çıktı.

REKLAM

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Alevlere Karşı (Yabancı Sinema)" seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi ekranlara geldi.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Yasak Elma" ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında yerli film "Geniş Aile Komşu Kızı" yayınlandı.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışması yayınlandı. Akşam kuşağında ise "Masterchef Türkiye" ekranlara geldi.

REKLAM

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur" dizisi yayınlandı.

16 KASIM 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 16 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarının total sıralaması henüz açıklanmadığını belirtelim. Açıklandığında sonuçlar burada yer alacak.

GÜNDEM Bursa’da MasterChef’in çekimleri öncesi skandal: Yumruklar konuştu

HAYAT 9 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

HAYAT TRT'nin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor

HAYAT 2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

HAYAT 19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu

GÜNDEM Fatih Portakal Fox TV'den istifa etmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi: Doydum, bıraktım