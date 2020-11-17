Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat 16 Kasım reyting sonuçları İşte en çok izlenen diziler ve programlar
TELEVİZYON

16 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Dün akşam ekrana gelen birbirinden iddialı yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. 16 Kasım akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Her gün bir önceki günün sonuçları belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak ediliyor. İşte, 16 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

16 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 16 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı diye araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları, yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi "Sefirin Kızı" izleyicisinin karşısına çıktı.

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Alevlere Karşı (Yabancı Sinema)" seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi ekranlara geldi.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Yasak Elma" ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında yerli film "Geniş Aile Komşu Kızı" yayınlandı.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışması yayınlandı. Akşam kuşağında ise "Masterchef Türkiye" ekranlara geldi.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur" dizisi yayınlandı.

16 KASIM 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 16 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarının total sıralaması henüz açıklanmadığını belirtelim. Açıklandığında sonuçlar burada yer alacak.

Bursa’da MasterChef’in çekimleri öncesi skandal: Yumruklar konuştu
GÜNDEM
Bursa’da MasterChef’in çekimleri öncesi skandal: Yumruklar konuştu

9 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
HAYAT
9 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

TRT'nin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor
HAYAT
TRT'nin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor

2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
HAYAT
2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu
HAYAT
19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu

Fatih Portakal Fox TV'den istifa etmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi: Doydum, bıraktım
GÜNDEM
Fatih Portakal Fox TV'den istifa etmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi: Doydum, bıraktım

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi
HAYAT
“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi
Abone Ol Google News
Kanun çıktıkaçış başladı

Kanun çıktı
kaçış başladı

Yüzlerce araziyi alelacele satışa çıkardılar.
Orduda vahşet

Ordu'da vahşet

​Yaşlı kadını domuz bağıyla öldürüp çarşafa sardılar.
Köylüler buldu: 8 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri olduğu ortaya çıktı

İmzalar atılsa belki de hiç Fenerbahçe forması giyemeyecekti.
Otomobil<br>ikiye bölündü!

Otomobil
ikiye bölündü!

​İstanbul'da makas atan araç dehşet saçtı.
'Allah insanı iddiasından vurur'

'Allah insanı iddiasından vurur'

Akşener geçmişini unuttu: 2016 yılında attığı tweet ortaya çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe girdi.

100 m2 dairenin fiyatı ortalama iki milyon TL.

Sivas'ta<br>bomba paniği

Sivas'ta
bomba paniği

Polis taksiyle kaçan iki şüpheliyi arıyor.
46 adrese<br>eş zamanlı baskın

46 adrese
eş zamanlı baskın

Polis bir yıllık takip sonrası harekete geçti.
İYİ Parti'de PKK <br>ve FETÖ depremi

İYİ Parti'de PKK
ve FETÖ depremi

​HDP ile anayasa çalışması, sarsıntıyı büyüttü.
İsrail malları BAE’de!

İsrail malları BAE’de!

Bu kadarı Netanyahu'yu bile şaşırttı.
Macron'dan <br>küresel sansür

Macron'dan
küresel sansür

​Uluslararası medyada aleyhte çıkan haberleri sildirdi.
Çocuklara bile acımadılar

Çocuklara bile acımadılar

​Avusturya İslam'a savaş açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.